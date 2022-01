Milano: annullato spettacolo Revolutionary Road, attore positivo al Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Lo spettacolo Revolutionary Road, previsto il 13 gennaio prossimo al Teatro Litta di Milano, "è stato annullato causa positività di uno dei componenti del cast". Lo annuncia lo stesso teatro. "Avremo il piacere di riaverlo in scena nella prossima stagione". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) - Lo, previsto il 13 gennaio prossimo al Teatro Litta di, "è statocausa positività di uno dei componenti del cast". Lo annuncia lo stesso teatro. "Avremo il piacere di riaverlo in scena nella prossima stagione".

