Milan - Roma, petardi lanciati dal settore ospiti: arrestato un 22enne. Daspo di cinque anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri sera giovedì 6 gennaio, presso lo stadio 'Meazza' di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne, con numerosi precedenti di polizia e già destinatario di un avviso orale del Questore di ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri sera giovedì 6 gennaio, presso lo stadio 'Meazza' dio, la Polizia di Stato haun, con numerosi precedenti di polizia e già destinatario di un avviso orale del Questore di ...

