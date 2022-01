Milan-Roma, Kalulu e Gabbia: da riserve a protagonisti | VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, difensori rossoneri, sono stati due protagonisti indiscussi nella partita del Meazza tra Milan e Roma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pierree Matteo, difensori rossoneri, sono stati dueindiscussi nella partita del Meazza tra

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - AlBlind76 : RT @jerryscottismo: Se la Roma giocasse col Milan tutte le 38 gare di campionato andrebbe in B collezionando media alla mano: 57 rigori a… - ASR192711 : RT @Roma_nismo_: Theo salta a vuoto, Zaniolo è fermo. Theo cade a terra...punizione INESISTENTE per il Milan. (Possesso palla tolto alla R… -