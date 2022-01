Milan-Roma, Giroud manda bacioni ai tifosi: è amore / VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una grande vittoria in Milan-Roma, con Olivier Giroud, francese classe 1986, protagonista. Sul proprio profilo Twitter il club rossonero ha pubblicato un VIDEO con la sua esultanza di baci e cuoricini: "Stessa, Rossoneri". Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una grande vittoria in, con Olivier, francese classe 1986, protagonista. Sul proprio profilo Twitter il club rossonero ha pubblicato uncon la sua esultanza di baci e cuoricini: "Stessa, Rossoneri".

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - sportli26181512 : Trevisani: 'Il Milan è la vera antogonista dell'Inter per lo scudetto': Riccardo Trevisani, durante Pressing, ha es… - infoitsport : Carbone nella calza: non è una Roma d'alta quota, Mou schiantato dai resti del Milan -