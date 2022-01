Milan-Roma, arrestato tifoso giallorosso per lancio di petardi | News (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, è stato arrestato il tifoso giallorosso che ieri, durante Milan-Roma, ha lanciato delle bombe carta Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, è statoilche ieri, durante, ha lanciato delle bombe carta

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - fabiof9977 : @AIA_it Buonasera, in merito alla partita Milan Roma, denoto che il rigore dato al Milan era inesistente (interven… - PianetaMilan : #MilanRoma , Marelli: 'Sul primo rigore c'è poco da eccepire: è evidente' #ACMilan #Milan #SempreMilan -