Milan - Roma, anche Damiano dei Maneskin furioso contro l'arbitro Chiffi: cosa ha scritto su Twitter (Di venerdì 7 gennaio 2022) La partita di ieri sera a San Siro contro il Milan ha fatto arrabbiare parecchi Romanisti, sia per il risultato (3 - 1 per i rossoneri) sia per l'arbitraggio di Chiffi, contestatissimo anche da Josè ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) La partita di ieri sera a San Siroilha fatto arrabbiare parecchinisti, sia per il risultato (3 - 1 per i rossoneri) sia per l'arbitraggio di, contestatissimoda Josè ...

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - Charlie19874 : RT @ilRomanistaweb: Chiffi non designato per la 21° giornata dopo #MilanRoma Almeno un turno di stop per il fischietto della sezione di Pa… - Wilku_ASR : RT @AsNightmares: Ibanez vs Milan Stagione 21-22, Milan-Roma 3-1 Livello di #nightmare: Befana romanista -