Milan-Roma 3-1, Sconcerti: “Non ho capito bene il primo rigore” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha parlato di Milan-Roma di 'San Siro' sulle colonne del 'Corriere della Sera'. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mario, giornalista sportivo, ha parlato didi 'San Siro' sulle colonne del 'Corriere della Sera'. Le sue dichiarazioni

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - A_coong : RT @fanpage: Lapo Nava, 17 anni, è stato convocato per la prima volta con il Milan dei grandi, portato in panchina per il match contro la R… - DalbertGOAT : @diavolesquee @MarcoYera @NackaSkoglund89 @Inter chicco bello non è che succede a Juve o milan, pure la roma lo sco… -