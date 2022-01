Milan, Dida: “Obiettivo far sentire i portieri una famiglia. Qui sono a casa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dida, storico portiere del Milan e attuale allenatore dei portieri rossoneri, ha parlato del suo ruolo e di come lo vive. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022), storico portiere dele attuale allenatore deirossoneri, ha parlato del suo ruolo e di come lo vive.

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , #Dida : 'Obiettivo far sentire i portieri una famiglia. Qui sono a casa' #ACMilan #Milan #SempreMilan - dariolopez995 : RT @DiInterista: @saniokjumped @aaIessandro È vero Infatti è stato inserito in tantissime top 11 Maignan è da Milan Sassuolo che sembra Did… - MaSte92_ : RT @Dottor_Strowman: Cioè Vicario tre rigori parati in stagione ma col Milan sembrava Dida 2008 Incredibile il culo pioliano - hsvnflowers : @gomorrasr @isaia6363 @Rickae_22 Questo portiere del Milan è Nelson Dida in una partita disputata contro l’Inter. I… - carrobbiio : RT @Dottor_Strowman: Cioè Vicario tre rigori parati in stagione ma col Milan sembrava Dida 2008 Incredibile il culo pioliano -