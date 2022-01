Milan, Assogna: “Tonali stella nascente, sarà il futuro della Nazionale” (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo Assogna, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla super prestazione di Sandro Tonali in Milan-Roma Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla super prestazione di Sandroin-Roma

Milan, Assogna: “Tonali stella nascente, sarà il futuro della Nazionale” Pianeta Milan Assogna: "Tonali stella nascente, ha spazzato via i centrocampisti della Roma" Paolo Assogna è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la prestazione di Sandro Tonali contro la Roma: “Il Milan ha fatto molto bene, nonostante i limiti della Roma. Penso che Tonali ...

