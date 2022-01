Michael Schumacher: ecco le spiazzanti parole del figlio Mick (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giovane pilota di Formula 1 e figlio di Michael Schumacher, torna a parlare di suo padre. ecco quali sono state le sue parole In una toccante intervista, Mick Schumacher è tornato a parlare di suo padre spiegando qual è il suo rapporto con l’ex campione della Ferrari e come vive la sua quotidianità. Un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giovane pilota di Formula 1 edi, torna a parlare di suo padre.quali sono state le sueIn una toccante intervista,è tornato a parlare di suo padre spiegando qual è il suo rapporto con l’ex campione della Ferrari e come vive la sua quotidianità. Un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SkySportF1 : Compie 53 anni MICHAEL SCHUMACHER ? Schumacher ha ottenuto 91 vittorie, 68 Pole position, 77 giri veloci, 155 podi,… - rtl1025 : ?? Buon compleanno Michael #Schumacher! Forza #Schumi ?? - mattiamaestri46 : Coppia,a conferma del grande lavoro fatto a Maranello a partire dal suo presidente Montezemolo che sarà sicuramente… - mattiamaestri46 : 'Quella che sta per maturare è il settantaseiesimo successo in carriera per Michael Schumacher che lo avvicina semp… - massidanu : @fanpage La Montagna dopo Michael Schumacher ha creato tanti incidenti pericolosi -