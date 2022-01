Mercato: ufficiali Piatek alla Fiorentina, Maitland alla Roma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un mirino puntato al centro della porta, pronto a far fuoco. E' così che la Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Krzysztof Piatek: l'attaccante polacco è arrivato nella giornata di giovedì a Firenze e ha sostenuto la prima parte di visite mediche. L'ex attaccante di Milan e Genoa arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, con Piatek che ha scelto la maglia numero 19. Ufficiale l`arrivo di Maitland-Niles alla Roma in prestito dall` Arsenal, contratto depositato in Lega. Il giocatore ha già svolto le visite mediche a Londra. Prestito secco per 500 mila euro + 500 di bonus.Complice anche la squalifica di Karsdorp, espulso per doppia ammonizione contro il Milan, Mourinho potrebbe già schierarlo contro la Juve. Ufficiale ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un mirino puntato al centro della porta, pronto a far fuoco. E' così che laha annunciato ufficialmente l'arrivo di Krzysztof: l'attaccante polacco è arrivato nella giornata di giovedì a Firenze e ha sostenuto la prima parte di visite mediche. L'ex attaccante di Milan e Genoa arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, conche ha scelto la maglia numero 19. Ufficiale l`arrivo di-Nilesin prestito dall` Arsenal, contratto depositato in Lega. Il giocatore ha già svolto le visite mediche a Londra. Prestito secco per 500 mila euro + 500 di bonus.Complice anche la squalifica di Karsdorp, espulso per doppia ammonizione contro il Milan, Mourinho potrebbe già schierarlo contro la Juve. Ufficiale ...

