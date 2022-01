Mercato Torino: interesse per Rieder dello Young Boys (Di sabato 8 gennaio 2022) . Sfida all’Udinese per il giocatore svizzero Il Torino è interessato a Fabian Rieder, centrocampista svizzero classe 2002 dello Young Boys, lo riporta Sky Sport. Sul giocatore, che ha già esordito in Champions, c’è anche l’Udinese, ma il Torino sembra essere in vantaggio in una corsa appena iniziata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Sfida all’Udinese per il giocatore svizzero Ilè interessato a Fabian, centrocampista svizzero classe 2002, lo riporta Sky Sport. Sul giocatore, che ha già esordito in Champions, c’è anche l’Udinese, ma ilsembra essere in vantaggio in una corsa appena iniziata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@TorinoFC_1906 I Interesse per Fabian #Rieder, centrocampista classe 2002 dello #YoungBoys - YBah96 : RT @DiMarzio: .@TorinoFC_1906 I Interesse per Fabian #Rieder, centrocampista classe 2002 dello #YoungBoys - CalcioOggi : Calciomercato Torino, il punto: Rincon alla Sampdoria, Fares si allontana - Toro News - ForzaVCG : RT @DiMarzio: .@TorinoFC_1906 I Interesse per Fabian #Rieder, centrocampista classe 2002 dello #YoungBoys - CalcioNews24 : Le ultime sul mercato del Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Torino Addio a Marcella Marmo, studiosa della camorra tra '800 e '900 ... 1988, con Francesco Barbagallo e Mauro Calise) e 'Il coltello e il mercato. La camorra prima e ... Marmo è stata borsista presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino. A partire dal 1975 ha svolto, in ...

Fiat, Nuova 500 l'elettrica preferita dagli italiani nel 2021 TORINO " Nell'incessante crescita del mercato delle vetture elettriche che ha più che raddoppiato i suoi volumi rispetto all'anno precedente raggiungendo oltre 67.000 unità, l'auto elettrica più ...

Mercato Torino, poker di nomi per la fascia sinistra Calciomercato.com Il Torino su Fabian Rieder, mezzala classe 2002 dello Young Boys Il Torino è interessato a Fabian Rieder, centrocampista svizzero classe 2002 dello Young Boys. Rieder, mezzala dotata di senso dell'inserimento e di una buona conclusione, ha sus ...

TMW - Toro, per la mediana spunta un nuovo nome Il Torino si starebbe muovendo sul mercato a caccia di un profilo che possa rinforzare la mediana e, secondo quanto riportato dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, i granata ...

... 1988, con Francesco Barbagallo e Mauro Calise) e 'Il coltello e il. La camorra prima e ... Marmo è stata borsista presso la Fondazione Luigi Einaudi di. A partire dal 1975 ha svolto, in ..." Nell'incessante crescita deldelle vetture elettriche che ha più che raddoppiato i suoi volumi rispetto all'anno precedente raggiungendo oltre 67.000 unità, l'auto elettrica più ...Il Torino è interessato a Fabian Rieder, centrocampista svizzero classe 2002 dello Young Boys. Rieder, mezzala dotata di senso dell'inserimento e di una buona conclusione, ha sus ...Il Torino si starebbe muovendo sul mercato a caccia di un profilo che possa rinforzare la mediana e, secondo quanto riportato dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, i granata ...