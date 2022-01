Meloni sedicente patriota | ' Tricolore | liberiamoci da chi calpesta la nostra bandiera' Ossia la Lega?

Advertising

globalistIT : - Rosy87234986 : @SergioPerrotta1 Cosa c'entrano Meloni e Salvini con l'equivoco epocale della sinistra,'sedicente'monopolista della… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sedicente

Globalist.it

, alleata di quel partito che fino a non molto tempo fa con il tricolore ci si voleva pulire ... Del resto l'altracristiana dice e predica l'esatto contrario di quello che insegna Papa ...... tanto è vero che, consapevoli della loro nullità, i partiti di destra ecentrosinistra, con la finta eccezione dei manipoli postfascisti della, si sono stretti attorno a lui per ...La capa di Fratelli d'Italia usa la festa del tricolore per i soliti proclami reazionari contro gli immigrati e anti-europei. Ma loro sono gli ultimi a potersi definire patrioti ...Sullo sfondo delle grandi angosce globali tuttora irrisolte, a cominciare da pandemie e cambiamento climatico, il nostro Paese appare avviluppato in una bizzarra crisi istituzionale dettata dall’immin ...