Meloni: “Il governo continua con la sua folle e illiberale deriva ideologica” (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Invece di ammettere i propri evidenti fallimenti e chiedere umilmente scusa agli italiani, il “governo dei migliori” continua con la sua folle e illiberale deriva ideologica, arrivando ad intaccare ancora di più i diritti civili. Sembra di essere tornati ai tempi del peggior governo giallorosso, con il PD, Speranza e qualche altro ministro “illuminato” a dettare legge”. Lo afferma su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Nessuna grande Nazione nell’intero globo è arrivata a tanto, in Francia il Parlamento ha subito stoppato il tentativo di Macron di emulare Draghi nella transizione verso l’agghiacciante società dei QR code. Ed è quello che proveremo a fare anche noi in ogni modo, quando questi provvedimenti liberticidi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Invece di ammettere i propri evidenti fallimenti e chiedere umilmente scusa agli italiani, il “dei migliori”con la sua, arrivando ad intaccare ancora di più i diritti civili. Sembra di essere tornati ai tempi del peggiorgiallorosso, con il PD, Speranza e qualche altro ministro “illuminato” a dettare legge”. Lo afferma su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Nessuna grande Nazione nell’intero globo è arrivata a tanto, in Francia il Parlamento ha subito stoppato il tentativo di Macron di emulare Draghi nella transizione verso l’agghiacciante società dei QR code. Ed è quello che proveremo a fare anche noi in ogni modo, quando questi provvedimenti liberticidi ...

