Massimo Galli | «Sono vivo grazie ai vaccini Attenti a credere alla “raffreddorizzazione” del virus» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, l’infettivologo in pensione, ha reso noto di essersi contagiato con la variante Omicron del Sars-Cov-2. Dopo due anni in prima linea, con tutte le tutele del caso, l’infezione è avvenuta in un contesto casalingo, ben lontano da quello ospedaliero e per molti ritenuto meno pericoloso. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare la sua esperienza ed esprimere le sue considerazioni del caso, in particolare quelle riguardanti le presunte cure e l’importanza effettiva deicon uno sguardo nei confronti della recente obbligatorietà negli over50.due anni che parla di Covid, mai in qualità di paziente. «Già, miammalato improvvisamente, senza frequenza in ospedale e nell’arco di un periodo in cui non avevo visto ...