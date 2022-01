Massimo Galli | il virologo positivo al Covid | ' Contagiato da Omicron | sono stato una schifezza'

Advertising

Corriere : Massimo Galli contagiato dalla variante Omicron: «Sono stato una schifezza, non è una passeggiata» - ilriformista : Il #Covid colpisce anche il #virologo Massimo #Galli: “Sono stato #contagiato da #Omicron”. Poi risponde alla notiz… - Agenzia_Ansa : Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma p… - trust_lygia : RT @MessoraClaudio: Hai capito? Massimo Galli, l'infettivologo con il Covid nonostante la terza dose, si cura con le terapie domiciliari. P… - 47187297Bruna : RT @MessoraClaudio: Hai capito? Massimo Galli, l'infettivologo con il Covid nonostante la terza dose, si cura con le terapie domiciliari. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

... nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone": così il virologoha spiegato nel corso della trasmissione Mattino5 di aver ...ha concluso: 'Se qualcuno dice che Omicron è una passeggiata, per i vecchietti come me dice male. Se non avessi avuto le tre vaccinazioni, la cosa sarebbe andata per uno della mia età molto ma ...Galli confessa: “Ho l’Omicron“. Così si esprime l’infettivologo a Mattino Cinque, e, afferma, di non sapere come abbia fatto a contagiarsi: “Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti di ..."Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza". Con queste parole il virologo Massimo Galli ha reso noto di avere il Covid. "Verosimilmente il 31 dicembre, o qualche giorno prima, ...