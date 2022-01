Massimiliano Rosolino conferma il flirt con Federica Pellegrini | “Ma basta polemiche”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 gennaio 2022)ospite domani 8 gennaio 2022 a Verissimo con Natalia Titova ma il campione di nuoto ha dovuto parlare per un attimo anche di. Il gossip non ferma la curiosità nemmeno sugli amori del passato e trae laqualcosa c’è stato. Lo sapeva la bellissima ballerina moglie dimentrenegava. Un po’ di mesi fa c’è stata una polemica scaturita alle parole del campione nei confronti della Divina. Lasi era risentita svelando qualcosina sui social. Da lì è nato tutto, da lì anche la consegna del tapiro mentre lui cercava di mettersi in contatto con la campionessa di nuoto. E’ a Verissimo che lui chiede di smetterla con lema prima ...