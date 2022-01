Mario Kart: un nuovo capitolo potrebbe arrivare a breve (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vedremo a breve un nuovo capitolo di Mario Kart? Per alcuni analisti sembra di sì. Scopriamo tutti i dettagli in questa news A quanto pare, per alcuni esperti, un nuovo capitolo di Mario Kart per Nintendo Switch potrebbe essere in arrivo. Secondo il Dr. Serkan Toto di Kantan Games, infatti, la Grande N si starebbe preparando a bissare l’enorme successo dell’ottavo capitolo della serie, il quale, lo ricordiamo, ha registrato vendite da record in tutto il mondo. E secondo Toto, non dovremo aspettare molto prima di un annuncio ufficiale. nuovo capitolo di Mario Kart a breve? Mario ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vedremo aundi? Per alcuni analisti sembra di sì. Scopriamo tutti i dettagli in questa news A quanto pare, per alcuni esperti, undiper Nintendo Switchessere in arrivo. Secondo il Dr. Serkan Toto di Kantan Games, infatti, la Grande N si starebbe preparando a bissare l’enorme successo dell’ottavodella serie, il quale, lo ricordiamo, ha registrato vendite da record in tutto il mondo. E secondo Toto, non dovremo aspettare molto prima di un annuncio ufficiale.di...

Advertising

Nextplayer_it : RUMOR - Mario Kart 9 esiste e verrà presentato quest'anno? - Gianskrt : @Kobeesque 10 volte su 10 prendo una XBox piuttosto, 300€ per giocare con degli omini o a Mario Kart - VoltoMatte : non gioco a mario kart tour per una settimana -> arriva la notifica che ho pagato l'abbonamento -> magicamente ho voglia di giocare - tristenuvola : i miei pull di mario kart di oggi imbarazzanti - Mario_Kart_Clip : RT @iggi282: Porcoddio parte 2 #MK8D #NintendoSwitch -