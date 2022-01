Marelli - David Slump è il nuovo amministratore delegato

(Di venerdì 7 gennaio 2022)cambio al vertice di uno dei maggiori operatori del settore automotive. Beda Bolzenius ha annunciato la sua intenzione di lasciare, dopo quasi quattro anni, il ruolo di presidente edella, multinazionale della componentistica nata dalla fusione tra l'italiana Magnetie la giapponese Calsonic Kansei. I suoi incarichi passano, con effetto immediato, a. Il curriculum.arriva dalla Harman International, azienda statunitense del colosso coreano Samsung attiva nella progettazione e nell'ingegnerizzazione di soluzioni e prodotti connessi: al suo interno, il manager, nato 54 anni fa negli Stati Uniti, ha ricoperto per quasi 15 anni diversi ruoli di crescente responsabilità. In precedenza ha ...

Advertising

bizcommunityit : Marelli, Beda Bolzenius lascia: il nuovo ceo è David Slump #CEO - bizcommunityit : Marelli: Beda Bolzenius lascia incarico, David Slump nuovo Ceo - Il Sole 24 ORE #CEO - Affaritaliani : Marelli, Beda Bolzenius lascia: il nuovo ceo è David Slump - BarbaraPremoli : David Slump nuovo CEO Marelli, Beda Bolzenius lascia l’incarico - MotoriNoLimits : David Slump nuovo CEO Marelli, Beda Bolzenius lascia l’incarico -

Ultime Notizie dalla rete : Marelli David

Dopo quasi quattro anni in azienda, Beda Bolzenius lascia il ruolo di presidente e Ceo di. Gli succedera'Slump, veterano del settore con un'esperienza trentennale, che arriva nel gruppo, fornitore indipendente in ambito automotive, dopo l'esperienza in Harman International, ...Le parole del nuovo CEO diSlump " Sono felice di entrare a far parte die di lavorare al fianco di un leader affermato come Dinesh Paliwal e dell'intera leadership dell'...Nuovo cambio al vertice di uno dei maggiori operatori del settore automotive. Beda Bolzenius ha annunciato la sua intenzione di lasciare, dopo quasi quattro anni, il ruolo di presidente e amministrato ...David Slump nuovo CEO di Marelli. L'azienda annuncia il piano di successione, Beda Bolzenius lascia l’incarico.