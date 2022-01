Manuel e Lulù, futuro da favola: lo faranno appena usciti dalla casa – VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il rapporto tra Manuel e Lulù va man mano a consolidarsi sempre più ed il nuotatore ha fatto una dichiarazione molto importante! Manuel e Lulù Selassié stanno consolidando il loro rapporto grazie alla convivenza dentro la casa del GF Vip 6, pertanto sono pronti al grande passo. Parlando con Nathaly dell’addio che presto il nuotatore L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il rapporto trava man mano a consolidarsi sempre più ed il nuotatore ha fatto una dichiarazione molto importante!Selassié stanno consolidando il loro rapporto grazie alla convivenza dentro ladel GF Vip 6, pertanto sono pronti al grande passo. Parlando con Nathaly dell’addio che presto il nuotatore L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Lulù Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo annuncia: ''Voglio convivere con Lulù Selassié'' Grande Fratello Vip, Lulù e Manuel vanno a convivere? Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno tenuto i fan del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso. La principessa etiope ha capito, sin dal primo ...

Il papà di Bortuzzo: 'Manuel lascerà il Grande Fratello perché è dimagrito troppo e nessuno si prende cura di lui' Ma il suo affair con Lulù Selassiè? 'Non so nulla, me ne parlerà, mi racconterà la verità perchè ... Manuel ha una sua missione completamente diversa, non è il bacio di una ragazza'. Ritenete che l'...

Gf Vip, Katia Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: « Scimmia, vai a studiare al tuo paese». Ed è polemica Corriere della Sera