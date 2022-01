Manuel Bortuzzo incontra il fratellino al Grande Fratello Vip: commovente incontro in passerella (Di sabato 8 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo ritrova il Fratello Kevin nella passerella del Grande Fratello Vip. Un legame indissolubile quello che lo unisce al Fratello minore, venuto questa sera in puntata per rivolgergli parole cariche di affetto e di orgoglio. “Mi hai fatto un regalo bellissimo, ma il regalo più bello sei tu“, le parole del giovane nuotatore. In passerella fa capolino anche Lulù Selassié, che conosce per la prima volta il Fratello del coinquilino. Manuel Bortuzzo incontra il Fratello Kevin al GF Vip Al Grande Fratello Vip tripudio di lacrime ed emozioni nella passerella del reality, teatro di un incontro ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022)ritrova ilKevin nelladelVip. Un legame indissolubile quello che lo unisce alminore, venuto questa sera in puntata per rivolgergli parole cariche di affetto e di orgoglio. “Mi hai fatto un regalo bellissimo, ma il regalo più bello sei tu“, le parole del giovane nuotatore. Infa capolino anche Lulù Selassié, che conosce per la prima volta ildel coinquilino.ilKevin al GF Vip AlVip tripudio di lacrime ed emozioni nelladel reality, teatro di un...

