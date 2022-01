Manchester City | rilasciato su cauzione Mendy | le ultime

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Benjamin, terzino di proprietà del, è statosunonostante le accuse a suo carico Come riferito da L’Equipe, Benjamin, terzino il cui cartellino è di proprietà del, è statosuvenerdì scorso. Accusato di diversi stupri e aggressioni a sfondo sessuale, il giocatore verrà poi processato soltanto in estate, forse non prima di agosto. Il giocatore, il cui processo inizialmente era previsto per gennaio, era in carcere dall’estate del 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy è stato rilasciato su cauzione dopo essere comparso in tribunale accusato di stupro e violenza sessuale. Il 27enne è accusato di sette capi di imputazione per stupro nei ...