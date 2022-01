Maltempo, in arrivo venti freddi e pioggia. Scatta l’allerta gialla in quattro regioni del sud Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo un dicembre con temperature sopra la media e le vacanze natalizie all’insegna del bel tempo su quasi tutto il territorio, l’Italia ora dovrà fare i conti con l’arrivo dell’inverno. Questo comporterà non solo un calo delle temperature, ma anche venti freddi, neve e pioggia su buona parte delle regione. In particolare sono quattro le regioni che in queste ore preoccupano; per loro è già Scattata l’allerta gialla. Allerta meteo: quattro regioni sotto il controllo della protezione civile Il 21 dicembre è ufficialmente iniziato l’inverno, ma ad oggi l’Italia ha potuto beneficiare di temperature miti – sopra la media stagionale – e sole su quasi tutto il territorio. La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo un dicembre con temperature sopra la media e le vacanze natalizie all’insegna del bel tempo su quasi tutto il territorio, l’ora dovrà fare i conti con l’dell’inverno. Questo comporterà non solo un calo delle temperature, ma anche, neve esu buona parte delle regione. In particolare sonoleche in queste ore preoccupano; per loro è giàta. Allerta meteo:sotto il controllo della protezione civile Il 21 dicembre è ufficialmente iniziato l’inverno, ma ad oggi l’ha potuto beneficiare di temperature miti – sopra la media stagionale – e sole su quasi tutto il territorio. La ...

