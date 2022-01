Mafia: legale Lombardo, 'assoluzione rende giustizia alla verità' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Catania, 7 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti. Questa assoluzione è un risultato che rende giustizia alla verità". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Maria Licata, uno dei due legali dell'ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, subito dopo l'assoluzione in appello dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Catania, 7 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti. Questaè un risultato che". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Maria Licata, uno dei due legali dell'ex Governatore siciliano Raffaele, subito dopo l'in appello dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale.

