Mafia: 30 anni da arresto Riina, Capitano Ultimo lo ricorda nella onlus dei suoi 'ragazzi' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Era il lontano 15 gennaio 1993 quando a Palermo gli uomini dei Carabinieri del Ros, comandati dall'allora Capitano Ultimo, ponevano fine alla pluridecennale latitanza del sanguinario boss dei "corleonesi" Salvatore Riina detto "U Curto". A quasi 30 anni da quell'operazione il prossimo 15 gennaio alle ore 20 come ogni anno, presso la Tenuta della Mistica ubicata nella periferia est della capitale in Via Tenuta della Mistica 55, il Capitano Ultimo unitamente ai suoi uomini di allora, circondato dagli umili, nomadi rom e persone comuni ricorderà con una Messa quello storico evento propedeutico ad altre brillanti operazioni contro la Mafia, poste in essere negli anni successivi da parte degli uomini del ROS. La Tenuta ...

