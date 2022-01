M5S | “Aprire l’ospedale Santissima Annunziata per la cura dei malati Covid”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“In queste ore sono aumentati i dati dei positivi al-19 nel Vallo di Diano e nel Cilento. Per fronteggiare questa nuova emergenza, sono state allestite immediatamente le tende “anti” nei pressi del“Luigi Curto” Polla. Bisogna assolutamente decongestionare il repartodeldi Polla avvalendosi di strutture sottoutilizzate come il Presidio Ospedaliero di Sant’Arsenio (Sa), che attualmente ospita anche il servizio del 118, per il trasporto in biocontenimento di pazienti-19 dell’Asl di appartenenza”. Lo denunciano i Senatori del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano, Francesco Castiello e il Consigliere regionale Michele Cammarano. “Una struttura, quella di Sant’Arsenio che, se adeguatamente potenziata con piccoli ...