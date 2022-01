Lutto nel cinema, morto lo storico regista. L’annuncio della figlia: “Se n’è andato serenamente” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lutto nel mondo del cinema, è morto a 82 anni Peter Bogdanovich: il regista di film come “L’Ultimo Spettacolo e “Paper Moon – Luna di Carta”. L’uomo è morto a 82 anni nella sua casa di Los Angeles. Bogdanovich era considerato uno degli esponenti di punta della ‘Nuova Hollywood’ degli anni Settanta, il regista è morto il 6 gennaio dopo la mezzanotte per cause naturali, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich all’”Hollywood Reporter”. Tante le commosse reazioni di Hollywood: Francis Ford Coppola si è detto “devastato”. “Un grande amico e un campione del cinema con la ‘C’ maiuscola”, ha commentato il collega Guillermo del Toro. Ispirato da “Citizen Kane” di Orson Welles, Peter Bogdanovich aveva cominciato la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)nel mondo del, èa 82 anni Peter Bogdanovich: ildi film come “L’Ultimo Spettacolo e “Paper Moon – Luna di Carta”. L’uomo èa 82 anni nella sua casa di Los Angeles. Bogdanovich era considerato uno degli esponenti di punta‘Nuova Hollywood’ degli anni Settanta, ilil 6 gennaio dopo la mezzanotte per cause naturali, ha detto laAntonia Bogdanovich all’”Hollywood Reporter”. Tante le commosse reazioni di Hollywood: Francis Ford Coppola si è detto “devastato”. “Un grande amico e un campione delcon la ‘C’ maiuscola”, ha commentato il collega Guillermo del Toro. Ispirato da “Citizen Kane” di Orson Welles, Peter Bogdanovich aveva cominciato la sua ...

