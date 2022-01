L’ufficiale e la spia film stasera in tv 7 gennaio: cast, trama, streaming (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ufficiale e la spia è il film stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’ufficiale e la spia film stasera in tv: cast La regia è di Roman Polanski. Il cast è composto da Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre. L’ufficiale e la spia film stasera in tv: ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)e laè ilin tv venerdì 72022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVe lain tv:La regia è di Roman Polanski. Ilè composto da Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre.e lain tv: ...

Advertising

cineblogit : Stasera in tv: L’ufficiale e la spia su Rai 3 - Ash71Pietro : Stasera in tv: L’ufficiale e la spia su Rai 3 - ICIsraele : “'L'ufficiale e la spia', di Roman Polanski In onda stasera su Rai3” - PonzErica : Guardate l'ufficiale e la spia, merita molto #upas - Liebesfragmente : l’ufficiale e la spia film straordinario peccato per il regista cesso -