Luca Onestini fa sul serio con la sua Cristina Porta: le dichiarazioni al giornale spagnolo Lecturas (Di venerdì 7 gennaio 2022) Luca Onestini ha da poco vinto il reality spagnolo Secret Story: La casa de los secretos. L'ex tronista ed ex gieffino, durante la sua esperienza televisiva, ha conosciuto la giornalista spagnola Cristina Porta. I due hanno iniziano una relazione all'interno del programma e ora, lontano dalle telecamere, sono inseparabili. La coppia ha lasciato Secret Story molto innamorata e ha passato insieme l'ultima notte dell'anno in Spagna. Cristina e Luca hanno raccontato i loro progetti futuri al giornale spagnolo Lecturas. L'ex tronista ha dichiarato: "Il piano è vivere insieme il più a lungo possibile, ci stiamo divertendo molto" e Cristina pensa che Onestini sia l'uomo giusto per lei quello ...

