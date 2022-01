Love is in the air, anticipazioni turche: Eda nasconde un segreto a Serkan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Eda e Serkan, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, finalmente convoleranno a nozze, ma la loro luna di miele sarà piuttosto travagliata a causa della difficile situazione in cui verserà la Art Life. Durante il matrimonio della coppia, infatti, Piril scoprirà che un importante affare in Qatar è saltato e l'azienda, che aveva chiesto un prestito, ora rischia di fallire. La donna, come rivelano le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, deciderà di non rovinare le nozze ai suoi amici e non dirà niente a nessuno. Poco dopo, Eda e Serkan partiranno per la loro luna di miele alla volta dell'Italia, ma la banca disattiverà tutte le carte di credito che fanno capo alla Art Life. Sarà Aydan a rendersi conto di questo guaio quando si recherà a fare acquisti per Kiraz, mentre ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Eda e, nel corso delle prossime puntate diis in the air, finalmente convoleranno a nozze, ma la loro luna di miele sarà piuttosto travagliata a causa della difficile situazione in cui verserà la Art Life. Durante il matrimonio della coppia, infatti, Piril scoprirà che un importante affare in Qatar è saltato e l'azienda, che aveva chiesto un prestito, ora rischia di fallire. La donna, come rivelano ledella soap opera di Canale 5, deciderà di non rovinare le nozze ai suoi amici e non dirà niente a nessuno. Poco dopo, Eda epartiranno per la loro luna di miele alla volta dell'Italia, ma la banca disattiverà tutte le carte di credito che fanno capo alla Art Life. Sarà Aydan a rendersi conto di questo guaio quando si recherà a fare acquisti per Kiraz, mentre ...

