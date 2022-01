Love is in the Air, anticipazioni settimanali da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022: Kiraz contesa tra Eda e Serkan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arrivano le anticipazioni settimanali di Love is in the Air, la soap opera turca più amata dal piccolo schermo. La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia il pubblico con la seconda stagione della soap opera dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55. Iniziamo il nuovo anno sotto il segno di Sen Çal Kap?m? e scopriamo insieme … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arrivano lediis in the Air, la soap opera turca più amata dal piccolo schermo. La storia d’amore traBolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia il pubblico con la seconda stagione della soap opera dalaldalle ore 16:55. Iniziamo il nuovo anno sotto il segno di Sen Çal Kap?m? e scopriamo insieme … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CNiccolai : RT @Miceli11Zaira: The Black Eyed Peas - Where Is The Love? (Official Music Video) - gioxilomb : RT @chimela1st: Comunque non sputate merda su Lily Collins se l’avete vista solo in Emily in Paris. È molto più di quello è voi non sapete… - Miceli11Zaira : The Black Eyed Peas - Where Is The Love? (Official Music Video) - flywithselena_ : RT @chimela1st: Comunque non sputate merda su Lily Collins se l’avete vista solo in Emily in Paris. È molto più di quello è voi non sapete… - waitingvhaz : RT @chimela1st: Comunque non sputate merda su Lily Collins se l’avete vista solo in Emily in Paris. È molto più di quello è voi non sapete… -