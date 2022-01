Love is in the air, anticipazioni 10 gennaio: il complotto contro Eda (Di venerdì 7 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata lunedì 10 gennaio. La signora Aydan è in combutta con Deniz per infangare Eda. Eda ascolta (Love is in the Air)Kiraz ha conosciuto suo padre e sta trascorrendo per la prima volta del tempo con lui. Serkan ha visto la sua cameretta, i suoi disegni dei pianeti ed era lì al risveglio della bambina. Il Bolat si sente pronto ad essere padre, è disposto a riconoscere la bambina. Sua madre Aydan gli ha fatto firmare un documento con l’inganno: quella firma non serviva per il riconoscimento della figlia, bensì per l’affidamento di Kiraz alla nonna (Aydan, appunto). Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda non può neanche immaginare cosa stia succedendo in questo momento. Eppure zia Ayfer l’ha messa in guardia. Il sospetto che Aydan tramasse ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata lunedì 10. La signora Aydan è in combutta con Deniz per infangare Eda. Eda ascolta (is in the Air)Kiraz ha conosciuto suo padre e sta trascorrendo per la prima volta del tempo con lui. Serkan ha visto la sua cameretta, i suoi disegni dei pianeti ed era lì al risveglio della bambina. Il Bolat si sente pronto ad essere padre, è disposto a riconoscere la bambina. Sua madre Aydan gli ha fatto firmare un documento con l’inganno: quella firma non serviva per il riconoscimento della figlia, bensì per l’affidamento di Kiraz alla nonna (Aydan, appunto). Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda non può neanche immaginare cosa stia succedendo in questo momento. Eppure zia Ayfer l’ha messa in guardia. Il sospetto che Aydan tramasse ...

