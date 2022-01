Lotteria Italia | venduti a Bergamo | Brignano e Clusone 3 biglietti vincenti da 20mila euro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)non troppo fortunata in questa edizione della. L’estrazione del 6 gennaio ha selezionato la provincia orobica solo per tre volte e per idi terza categoria, da ventimilaciascuno.in città, aGera d’Adda e a. Ecco i numeriper la Bergamasca: S 352627BG Q 145570GERA D ADDA BG D 138399BG Lazio pigliatutto invece nell’edizione 2021 della. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di ...