Lotteria Italia | tutti i biglietti vincenti | a Roma il primo premio da 5 milioni di euro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 gennaio 2022)– Lazio superstar nell’estrazione 2021 della: oltre alda 5divenduto da un distributore di, al tagliando da 2finito a Magliano Sabina (RI) e alda 1,5di, finiscono in regione ben 5 premi di seconda categoria da 500milaciascuno. Come riporta Agipronews, si festeggia acon tre vincite, altre due sono state centrate in provincia, a Velletri e a Pomezia. In totale, tra i premi di prima e seconda categoria, nel Lazio finiscono 9di. IIl...