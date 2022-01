Advertising

Agenzia_Ansa : Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni a Roma. Il Lazio conquista altri due premi, nel Modenese 2,5 milioni.… - repubblica : Lotteria Italia: i cinque premi milionari - blogsicilia : #notizie #sicilia Lotteria Italia, premio da un milione vinto a Trapani - - sulsitodisimone : Il vincitore della Lotteria Italia potrebbe aver rivenduto il tagliando da 5 milioni - tomasvideomaker : Dove andrò tra un'ora e mezza -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

Sono stati estratti i biglietti vincenti della2022 . Sono cinque i premi di prima categoria: dal più grande di 5 milioni di euro, seguito a scalare da quello da 2,5 milioni, il terzo da 2 milioni, il quarto a 1,5 milioni e il ...Il primo premio da 5 milioni di euro dellava al biglietto T 018060 venduto a Roma. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 297147 venduto a Formigine, in provincia di Modena. Il terzo premio da 2 milioni ...A Roma il primo premio da cinque milioni di euro. In Calabria solo due premi di terza categoria ROMA – Anche quest’anno la Befana ha portato un sacco pieno di fortuna grazie alla Lotteria Italia. Il p ...Vendite in aumento per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 155.600, il 36,5% in più sulla precedente edizione. Come rileva Agipronews va alla provincia di Ancona il pr ...