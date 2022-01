Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venduto a Roma il biglietto della Lotteria Italia 2021 che assegna il primo premio da 5 milioni di euro. L’estrazione di ieri 6 gennaio ha complessivamente assegnato 11,5 milioni di euro ai primi cinque premiati. Sono stati quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia. La raccolta ha sfiorato complessivamente i 32 milioni di euro. Il dato di vendita lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una cifra in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente del 2020, l’anno dell’arrivo del Covid, quando erano stati venduti ‘solo’ 4,6 milioni di tagliandi. Lotteria, le regioni dove si gioca di più Il Lazio si conferma, ancora una volta, la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venduto ail biglietto della2021 che assegna il primo premio da 5di euro. L’estrazione di ieri 6 gennaio ha complessivamente assegnato 11,5di euro ai primi cinque premiati. Sono stati quasi 6,4i biglietti venduti nell’edizione 2021 della. La raccolta ha sfiorato complessivamente i 32di euro. Il dato di vendita lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una cifra in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente del 2020, l’anno dell’arrivo del Covid, quando erano stati venduti ‘solo’ 4,6di tagliandi., le regioni dove si gioca di più Ilsi conferma, ancora una volta, la ...

Advertising

repubblica : Lotteria Italia: i cinque premi milionari - infoitcultura : Lotteria Italia, per il terzo anno vince Ferno (Malpensa). Anche a Cassano 20mila euro - MALPENSA24 - infoitcultura : Lotteria Italia, tre biglietti vincenti anche in Calabria: ecco le località baciate dalla fortuna - IncontaminatoX : Ah, comunque non ho vinto alla Lotteria Italia. Strano. - CorriereUmbria : Lotteria Italia, nel Lazio premi per 9.4 milioni di euro. Tutti i biglietti fortunati #fortuna #lotteria italia… -