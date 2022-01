Lotteria Italia | 18 biglietti vincenti in Campania | distribuiti 520mila euro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Inquest'anno laha distribuito premi per un totale di, 18 idi cui 2 di seconda categoria per un valore di 100milaciascuno e 16 di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni a Roma. Il Lazio conquista altri due premi, nel Modenese 2,5 milioni.… - SkyTG24 : Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni a Roma: tutti i biglietti vincenti - repubblica : Lotteria Italia: i cinque premi milionari - ER_Notizie : Lotteria Italia, a Formigine il secondo premio da 2,5 milioni - ER_Notizie : I numeri della Lotteria Italia 2021, in provincia staccati oltre 50mila biglietti -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

: ecco dove è stato venduto il biglietto da 5 milioni. Svelato il mistero del distributore di Roma. La caccia al vincitore è aperta, per ora a festeggiare è Otello Pasquetti, ...A Trapani vinto un milione di euro della, ma in Sicilia anche 9 premi da 20 mila euro, uno dei quali in provincia di Agrigento. Tutto quanto nel corso della trasmissione televisiva "I soliti ignoti speciale", ...Lotteria Italia: l'elenco dei biglietti vincenti di seconda e terza categoria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti ...Spettacoli e Cultura - Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando E 263508 venduto a Magliano Sabina (Ri); il quarto da 1,5 milioni va al biglietto N 330633 venduto a Roma . Infine, il ...