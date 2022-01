Lo Monaco: «Prima la Fiorentina vende Vlahovic meglio è» (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del direttore sportivo sull’attaccante Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic dopo l’arrivo di Piatek alla Fiorentina. Le sue parole a TMW Radio: «Quando Piatek è arrivato in Italia si è presentato bene e alla Fiorentina c’è un tecnico molto bravo a rivitalizzare i calciatori. I viola si stanno preparando alla cessione di Vlahovic: Prima la fa, meglio è e meno soldi perde. Sono totalmente contrario a questo sistema che ha messo il potere in mano a procuratori e calciatori. Per Prima cosa ci voleva di non arrivare all’ultimo momento, adesso l’arma è: hai un anno e mezzo di contratto? Te ne stai un anno e mezzo in tribuna. Certo, se il periodo è di tre mesi fai il solletico agli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del direttore sportivo sull’attaccante Il direttore sportivo Pietro Loha parlato così del futuro di Dusandopo l’arrivo di Piatek alla. Le sue parole a TMW Radio: «Quando Piatek è arrivato in Italia si è presentato bene e allac’è un tecnico molto bravo a rivitalizzare i calciatori. I viola si stanno preparando alla cessione dila fa,è e meno soldi perde. Sono totalmente contrario a questo sistema che ha messo il potere in mano a procuratori e calciatori. Percosa ci voleva di non arrivare all’ultimo momento, adesso l’arma è: hai un anno e mezzo di contratto? Te ne stai un anno e mezzo in tribuna. Certo, se il periodo è di tre mesi fai il solletico agli ...

Advertising

Fiorentinanews : Lo Monaco: “Prima la Fiorentina cede Vlahovic meglio è e meno soldi perde. Fosse per me starebbe in tribuna un anno… - itsTods : Appena sentito per la prima volta dopo forse 20 anni le ragazze di Monaco, la canzone che mi faceva addormentare da bambina - pol2187 : Guardate i disponibili del Bayern Monaco stasera... Forse 10 della prima squadra, nessuno ha fiatato o messo in dub… - sportli26181512 : Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach LIVE: La Bundesliga riparte con la 18a giornata, la prima del gi… - GiaGianmarco : 1 - Der Klassiker Bayern - Gladbach rappresenta il vero Klassiker del calcio tedesco. Prima dell'avvento dell'altr… -