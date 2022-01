LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto, Terranova rimonta e vince nelle auto. Dominio russo tra i camion (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 L’appuntamento è per domenica mattina per la settima tappa del rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito. 13.16 Si chiude la prima settimana della Dakar 2022. Il britannico Sam Sunderland (GasGas) guida la speciale graduatoria delle moto, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) svetta tra le auto. Alexandre Giroud (Yamaha) detta il passo nei quad, mentre Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) regna tra i camion. 13.00 QUAD – Il russo Aleksandr Maksimov ha vinto la speciale odierna con il tempo finale di 1 ora, 10 minuti e 10 secondi. Completano il podio di giornata i francesi Alexandre Giroud e Sebastien Souday, rispettivamente a ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 L’appuntamento è per domenica mattina per la settimadel rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito. 13.16 Si chiude la prima settimana della. Il britannico Sam Sunderland (GasGas) guida la speciale graduatoria delle, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota)tra le. Alexandre Giroud (Yamaha) detta il passo nei quad, mentre Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) regna tra i. 13.00 QUAD – IlAleksandr Maksimov ha vinto la speciale odierna con il tempo finale di 1 ora, 10 minuti e 10 secondi. Completano il podio di giornata i francesi Alexandre Giroud e Sebastien Souday, rispettivamente a ...

