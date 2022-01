LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Petrucci il bis tra le moto. Al-Attiyah pronto all’allungo tra le auto (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca moto quinta tappa – Cronaca auto quinta tappa – Cronaca camion quinta tappa –Cronaca quad quinta tappa Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Dakar 2022. Tutto è pronto nella capitale dell’Arabia Saudita per l’ultima speciale della prima settimana di una competizione che continua a regalarci emozioni. Si corre quest’oggi una nuova sfida ad anello da Riyadh-Riyadh sulla falsariga di quanto accaduto ieri. La carovana si appresta per una nuova tappa alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronacaquinta– Cronacaquinta– Cronaca camion quinta–Cronaca quad quintaBuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadella. Tutto ènella capitale dell’Arabia Saudita per l’ultima speciale della prima settimana di una competizione che continua a regalarci emozioni. Si corre quest’una nuova sfida ad anello dasulla falsariga di quanto accaduto ieri. La carovana si appresta per una nuovaalla ...

