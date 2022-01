LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Al-Attiyah e Sanders in testa, Petrucci in forma (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.15 I quad sono appena partiti, i camion lo faranno tra una trentina di minuti. 07.14 AUTO – Primi passaggi già al km 120 (terzo intermedio. Al Attiyah ha ben 3’54” su De Villiers e 4’40” su Przygonski, ma deve ancora transitare Al Rajhi (primo al km 81 con 7” su Al-Attiyah), Roma e Ten Brinke (attardati di 59” e 1’33” al primo intermedio). Loeb paga già un quarto d’ora. 07.12 MOTO – Sono transitati i primi mezzi al km 81. L’australiano Sanders conduce con 1’26” di vantaggio su Walkner, 1’47” su Sunderland e 2’18” su Brabec. Attesa per il transito di Danilo Petrucci, che al primo intermedio era attardato di appena 26 secondi. 07.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.15 I quad sono appena partiti, i camion lo faranno tra una trentina di minuti. 07.14 AUTO – Primi passaggi già al km 120 (terzo intermedio. Alha ben 3’54” su De Villiers e 4’40” su Przygonski, ma deve ancora transitare Al Rajhi (primo al km 81 con 7” su Al-), Roma e Ten Brinke (attardati di 59” e 1’33” al primo intermedio). Loeb paga già un quarto d’ora. 07.12 MOTO – Sono transitati i primi mezzi al km 81. L’australianoconduce con 1’26” di vantaggio su Walkner, 1’47” su Sunderland e 2’18” su Brabec. Attesa per il transito di Danilo, che al primo intermedio era attardato di appena 26 secondi. 07.10 Buongiorno e benvenuti alladella sesta...

