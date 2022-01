LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: che battaglia per la leadership di Coppa! Il via alle 11.30 (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Oberhof Dalle 14.15 11.22: In Coppa del Mondo davanti ci sono i due francesi Jacquelin e Fillon Maillet che hanno trovato in questa stagione la continuità che è mancata in altri momenti. I transalpini non possono dormire sonni tranquilli perché al loro inseguimento ci sono diversi protagonisti annunciati della stagione a distanza ravvicinata: il norvegese Christiansen, lo svedese Samuelsson, specialista proprio delle Sprint, il russo Latypov e i due fratelli Boe, Tarjei e Johannes 11.19: Questa la lista dei partenti della Sprint di Oberhof: 1 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:30:30 1 2 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:31:00 3 HIIDENSALO Olli FIN ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI14.15 11.22: In Coppa del Mondo davanti ci sono i due francesi Jacquelin e Fillon Maillet che hanno trovato in questa stagione la continuità che è mancata in altri momenti. I transalpini non possono dormire sonni tranquilli perché al loro inseguimento ci sono diversi protagonisti annunciati della stagione a distanza ravvicinata: il norvegese Christiansen, lo svedese Samuelsson, specialista proprio delle, il russo Latypov e i due fratelli Boe, Tarjei e Johannes 11.19: Questa la lista dei partenti delladi: 1 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:30:30 1 2 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:31:00 3 HIIDENSALO Olli FIN ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla' #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla'… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Oberhof 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile #Oberhof - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: regna l’incertezza azzurri senza Lukas Hofer - #Biathlon… -