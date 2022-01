L’Italia non può fare a meno di una politica europea forte (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Espresso del 2 gennaio 2022 ha dedicato il suo servizio di apertura a dieci lettere al “Capo dello Stato che verrà” con una introduzione di Marco Damilano allo scopo di definire «cosa sia l’interesse nazionale, l’interesse generale e il bene comune». Fra queste scelte si colloca certamente il ruolo delL’Italia nell’Unione europea, che è stato autorevolmente rappresentato negli ultimi ventidue anni da Carlo Azeglio Ciampi, da Giorgio Napolitano e infine da Sergio Mattarella, tutti e tre convinti – pur provenendo da culture politiche diverse ispirate dal cosmopolitismo liberale, dall’internazionalismo socialista e dall’universalismo popolare – della necessità per L’Italia di realizzare il «sogno europeista». Le sfide di questi ventidue anni per L’Italia e per l’Europa hanno rafforzato e reso più urgente la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Espresso del 2 gennaio 2022 ha dedicato il suo servizio di apertura a dieci lettere al “Capo dello Stato che verrà” con una introduzione di Marco Damilano allo scopo di definire «cosa sia l’interesse nazionale, l’interesse generale e il bene comune». Fra queste scelte si colloca certamente il ruolo delnell’Unione, che è stato autorevolmente rappresentato negli ultimi ventidue anni da Carlo Azeglio Ciampi, da Giorgio Napolitano e infine da Sergio Mattarella, tutti e tre convinti – pur provenendo da culture politiche diverse ispirate dal cosmopolitismo liberale, dall’internazionalismo socialista e dall’universalismo popolare – della necessità perdi realizzare il «sogno europeista». Le sfide di questi ventidue anni pere per l’Europa hanno rafforzato e reso più urgente la ...

