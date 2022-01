Liceo Mascheroni senza riscaldamento: lunedì 10 e martedì 11 gennaio lezioni in Dad (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. “Si informa che la scuola ha ricevuto comunicazione dal servizio manutenzione della Provincia di Bergamo che i lavori per l’impianto di riscaldamento non saranno ultimati in tempo da consentire la ripresa delle lezioni in presenza il 10 gennaio. Per tanto, data la situazione di emergenza dovuta all’impossibilità ad oggi di garantire la temperatura idonea delle aule, nei giorni 10 e 11 gennaio il servizio scolastico sarà erogato per tutte le classi in modalità a distanza”. Lo riporta una circolare firmata dalla dirigente scolastica del Liceo scientifico Mascheroni di Bergamo, Paola Caterina Crippa. “Analogamente – si legge – sono sospese tutte le attività e riunioni di ogni tipo (per studenti e docenti) previste per il pomeriggio di lunedì 10 e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. “Si informa che la scuola ha ricevuto comunicazione dal servizio manutenzione della Provincia di Bergamo che i lavori per l’impianto dinon saranno ultimati in tempo da consentire la ripresa dellein preil 10. Per tanto, data la situazione di emergenza dovuta all’impossibilità ad oggi di garantire la temperatura idonea delle aule, nei giorni 10 e 11il servizio scolastico sarà erogato per tutte le classi in modalità a distanza”. Lo riporta una circolare firmata dalla dirigente scolastica delscientificodi Bergamo, Paola Caterina Crippa. “Analogamente – si legge – sono sospese tutte le attività e riunioni di ogni tipo (per studenti e docenti) previste per il pomeriggio di10 e ...

