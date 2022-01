“L’ha fatta piangere”: scoppia la polemica ad Amici, litigata furiosa in diretta (Di venerdì 7 gennaio 2022) litigata infuocata fra due concorrenti all’interno delle casette di Amici 21: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il logo di Amici 21 (screenshot YouTube)Discussione al veleno fra due concorrenti di Amici 21: si tratta di LDA e di Elena che si sono scontrati duramente a causa delle pulizie all’interno delle casette. I due erano sempre stati molto uniti e avevano confessato di aver avuto, per un breve periodo, una relazione romantica. Con l’entrata di Elena all’interno della scuola, erano stati in tanti a sperare in un ritorno di fiamma fra i due. Negli ultimi giorni, però, i cantanti sono stati coinvolti in una furiosa litigata che li ha fatti definitivamente allontanare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21, spoiler incredibile sul serale: squadre già ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022)infuocata fra due concorrenti all’interno delle casette di21: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il logo di21 (screenshot YouTube)Discussione al veleno fra due concorrenti di21: si tratta di LDA e di Elena che si sono scontrati duramente a causa delle pulizie all’interno delle casette. I due erano sempre stati molto uniti e avevano confessato di aver avuto, per un breve periodo, una relazione romantica. Con l’entrata di Elena all’interno della scuola, erano stati in tanti a sperare in un ritorno di fiamma fra i due. Negli ultimi giorni, però, i cantanti sono stati coinvolti in unache li ha fatti definitivamente allontanare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>21, spoiler incredibile sul serale: squadre già ...

