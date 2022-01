L’ex regina dell’hard Sasha Grey e la gita a Bergamo: “Ai casoncelli impossibile dire no” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. “Agosto 2021, giorno 6: Bergamo Alta, la città del compositore Donizetti”. Così si legge in un post su Instagram, pubblicato dalla famosissima ex pornostar statunitense Sasha Grey, che dopo la carriera nel mondo dell’hard ha scelto di diventare dj, attrice e scrittrice. Tra le foto pubblicate dalla 33enne californiana, anche un bel piatto di casoncelli: “Piatto tipico bergamasco a cui non potevo dire di no – commenta -, nemmeno con il caldo estivo”. Grey ha vinto numerosi premi come attrice pornografica tra il 2007 e il 2010, tra cui quello di interprete dell’anno agli AVN Awards 2008. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sasha Grey ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022). “Agosto 2021, giorno 6:Alta, la città del compositore Donizetti”. Così si legge in un post su Instagram, pubblicato dalla famosissima ex pornostar statunitense, che dopo la carriera nel mondoha scelto di diventare dj, attrice e scrittrice. Tra le foto pubblicate dalla 33enne californiana, anche un bel piatto di: “Piatto tipico bergamasco a cui non potevodi no – commenta -, nemmeno con il caldo estivo”.ha vinto numerosi premi come attrice pornografica tra il 2007 e il 2010, tra cui quello di interprete dell’anno agli AVN Awards 2008. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

