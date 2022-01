L’ex arbitro | “Giusto non fischiare rigore a Di Lorenzo | ma c’è un problema”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il match tra Juventus e Napoli ha dato vita a diverse polemiche in merito alle decisioni arbitrali. Sono tre gli episodi che mettono la terna arbitrale sul banco degli imputati. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto Claudio Gavillucci.di Serie A ha chiarito i tre episodi che hanno generato le maggiori diatribe. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Juventus Napoliper la Juve? “Il movimento di Mertens non è congruo con nessuna dinamica di gioco. Lui prova a spostare Morata e si prende già un rischio perché è in area di. Probabilmente se fosse stato un difensore avrebbe marcato Morata diversamente. Il braccio è largo senza alcun motivo e quello è calcio di”. Il gol della Juve è regolare? ...