Lewis Hamilton | il pilota della Mercedes spegne 37 candeline

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sette volte campione del mondocompie oggi 37 anni. Il tutto mentre le voci sul suo possibile ritiro dal mondo delle corse continuano ad aumentare. Ferrari: il 2022 potrebbe aprire o chiudere un cicloè tra i grandiF1? Nato a Stevenage il 7 gennaio 1985,è approdato in Formula Uno nel 2007 con la scuderiaMcLaren. Il primo titolo arriverà proprio con la storica scuderia britannica nella stagione successiva (2008) coronando il percorso di quello che ancora oggi resta un predestinato del mondo delle corse. Tuttavia,sarà ricordato come l’uomo di puntascuderia. Voluto fortemente da Niki Lauda, il ...

seblegendvettel : @maliduck Lewis Hamilton uno degli uomini più belli del mondo senza neanche stare a pensarci. - Jessthesohodoll : RT @S7ILLIRISE: che a voi piaccia o no lewis hamilton rimane il goat. - S7ILLIRISE : che a voi piaccia o no lewis hamilton rimane il goat. - S7ILLIRISE : lewis hamilton ha umiliato la ferrari anche quando avevano la macchina illegale e questi ancora parlano - radiowip : ?? Buon Compleanno al pilota automobilistico britannico, già sette volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

... ha commentato il pensiero espresso dal conduttore della trasmissione, Jack Nicholls, che indicava Russell come una scelta non del tutto adatta per il ruolo di compagno di squadra di, ...Il silenzio difa ogni giorno più rumore. È un'assenza totale che va avanti da quella maledetta (per lui) domenica 12 dicembre che vide l'inglese beffato da Max Verstappen all'ultimo giro dell'ultima ...Hollywood prepara un nuovo film sulla Formula 1. E questa volta il protagonista sarà Brad Pitt. Lo rivela il sito Deadline, secondo il quale il pilota Lewis Hamilton potrebbe recitare in un cameo. Nel ...Il neopilota della Mercedes fa il suo personale pronostico per la nuova stagione di Formula 1: "Anche la McLaren dirà la sua: ha mezzi e organizzazione", le sue parole ...