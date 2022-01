L’euro compie vent’anni: tutto ciò che va ricordato per non sbagliare di nuovo (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’esordio delL’euro nell’economia reale data giusto vent’anni: 1° gennaio 2022. Quindi è un anniversario propizio per riflessioni sulla opportunità e sulle prospettive di una moneta condivisa. Una moneta sorta dichiaratamente con l’ambizione di spartire tra ventotto (ora ventisette) paesi europei anche la “governance” politica, come usa dire. Ora, chiedersi se L’euro ha funzionato non è un quesito corretto, è più una domanda retorica. Dal punto di vista economico, esso ha rappresentato un vero e proprio disastro sotto plurimi aspetti, ormai noti pure ai (e innegabili dai) più accesi e convinti unionisti. L’interrogativo più appropriato dovrebbe essere un altro: la costruzione delL’euro e della progressiva unificazione del vecchio continente su quali fondamenta si basava? Infatti, se esse erano (e sono) “di sana e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’esordio delnell’economia reale data giusto: 1° gennaio 2022. Quindi è un anniversario propizio per riflessioni sulla opportunità e sulle prospettive di una moneta condivisa. Una moneta sorta dichiaratamente con l’ambizione di spartire tra ventotto (ora ventisette) paesi europei anche la “governance” politica, come usa dire. Ora, chiedersi seha funzionato non è un quesito corretto, è più una domanda retorica. Dal punto di vista economico, esso ha rappresentato un vero e proprio disastro sotto plurimi aspetti, ormai noti pure ai (e innegabili dai) più accesi e convinti unionisti. L’interrogativo più appropriato dovrebbe essere un altro: la costruzione dele della progressiva unificazione del vecchio continente su quali fondamenta si basava? Infatti, se esse erano (e sono) “di sana e ...

