L'esercito spara contro i rivoltosi in Kazakhstan | video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono decine i morti degli scontri avvenuti in Kazakhstan tra i rivoltosi e l'esercito kazako coadiuvato dall'esercito russo. La situazione però oggi sembra essere tornata sotto il controllo delle forza governative che hanno anche arrestato migliaia di oppositori. Il Presidente kazako infatti ha dato l'ordine di «sparare a vista e senza preavviso» contro i rivoltosi. Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono decine i morti degli scontri avvenuti intra ie l'kazako coadiuvato dall'russo. La situazione però oggi sembra essere tornata sotto illlo delle forza governative che hanno anche arrestato migliaia di oppositori. Il Presidente kazako infatti ha dato l'ordine di «re a vista e senza preavviso»

Advertising

bruno33041196 : RT @BruNOgrindxxx: Questa fotografia è stata scattata in Irlanda nel 1972, e ritrae una ragazza che spara usando l'arma del suo fidanzato,… - alycecappellaio : RT @BruNOgrindxxx: Questa fotografia è stata scattata in Irlanda nel 1972, e ritrae una ragazza che spara usando l'arma del suo fidanzato,… - fisco24_info : Kazakhstan, la polizia uccide decine di manifestanti. Mosca invia truppe: Le stesse forze dell’ordine annunciano ch… - Davidone74 : RT @BruNOgrindxxx: Questa fotografia è stata scattata in Irlanda nel 1972, e ritrae una ragazza che spara usando l'arma del suo fidanzato,… - albeggiava52 : RT @BruNOgrindxxx: Questa fotografia è stata scattata in Irlanda nel 1972, e ritrae una ragazza che spara usando l'arma del suo fidanzato,… -